Saudi-Arabien will Zukunftsstadt "Neom" auf Ägypten ausweiten

Saudi-Arabien will den Bau einer geplanten Zukunftsstadt am Roten Meer offensichtlich auch auf das Nachbarland Ägypten ausweiten. Beim Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Ägypten hätten beide Länder am Montag einen entsprechende Vereinbarung unterschrieben, berichtete der saudinahe Nachrichtenkanal Al-Arabiya.