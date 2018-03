Reiche Raucher unterstützen Kubas Gesundheitswesen: 1,5 Millionen Euro für exklusive Humidore

Quelle: www.globallookpress.com Reiche Raucher unterstützen Kubas Gesundheitswesen: 1,5 Millionen Euro für exklusive Humidore (Symbolbild)

Rauchen macht gesund – aber nur in dem Fall, wenn Raucher mit ihrer schädlichen Gewohnheit die ärztliche Versorgung für Nichtraucher finanzieren. Das jährliche kubanische Zigarren-Festival ist am Samstag in Havanna mit einer Versteigerung von exklusiven Humidoren zu Ende gegangen. Die Auktion brachte dem heimischen Gesundheitswesen knapp 1,5 Millionen Euro ein.