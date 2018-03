Auseinandersetzungen vor Parlament in Kiew: Zehn Verletzte und 50 Festnahmen

Quelle: Reuters Auseinandersetzungen vor Parlament in Kiew: Zehn Verletzte und 50 Festnahmen

Am Samstagmorgen ist es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Protestlern und der Polizei gekommen. Die Beamten versuchten, ein Protestlager vor der Obersten Rada zu durchsuchen. Das empörte die Demonstranten. Sie leisteten Wiederstand und zündeten Autoreifen an.