Zum Wohle des Planeten: Amsterdam stolz auf ersten Supermarkt mit komplett plastikfreiem Gang

Die niederländische Hauptstadt hat einen wichtigen Durchbruch im Kampf gegen Umweltverschmutzung durch Kunststoffprodukte erzielt: Am Mittwoch präsentierte die Amsterdamer Bio-Supermarktkette "EkoPlaza" den Kunden ihren ersten Laden, in dem ein ganzer Gang ausschließlich plastikfreien Waren gewidmet ist. Mit dieser Neuerung wurde Amsterdam zum weltweiten Vorreiter.

In den Regalen findet man über 700 konventionelle Produkte wie Fleisch, Reis, Schokolade, Joghurt, Saucen und Snacks nun ganz ohne Plastikverpackungen, meldete die Zeitung Guardian. Der Kunststoff wurde komplett durch traditionelle wiederverwertbare Materialien wie Glas und Karton sowie innovative biologisch abbaubare Stoffe ersetzt, was sich laut den Urhebern des Projekts jedoch nicht auf die Preise auswirken soll. Die Mitgründerin der Aktivisten-Organisation A Plastic Planet, Sian Sutherland, pries die Initiative als einen "Meilenstein" auf dem Weg in eine plastikfreie Zukunft.

Bis Jahresende sollen ähnliche Gänge landesweit in allen 74 Filialen der Handelskette eingeführt werden.

