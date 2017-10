Chile verbietet Plastiktüten in Küstenregionen

Quelle: www.globallookpress.com Chile verbietet Plastiktüten in Küstenregionen (Symbolbild)

Mit einem Verbot von Plastiktüten in seinen Küstenregionen will Chile gegen Müll im Ozean vorgehen. Präsidentin Michelle Bachelet hat dazu einen Gesetzentwurf unterzeichnet. Demnach dürfen in 102 Küstenorten keine Plastikbeutel mehr ausgegeben werden. Weitere Gemeinden sollen sich diesem Vorstoß anschließen können.