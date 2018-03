Friedenspflicht läuft ab: Warnstreiks im öffentlichen Dienst beginnen

Quelle: www.globallookpress.com Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi protestieren zum Auftakt der Tarifverhandlungen am 26. Februar 2018

Ab diesem Donnerstag müssen sich die Menschen in Teilen Deutschlands auf Warnstreiks im öffentlichen Dienst einstellen. Bereits unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht würden vereinzelte befristete Arbeitsniederlegungen und Aktionen in Betrieben und Dienststellen beginnen, kündigte der ver.di-Landesbezirk Bayern an. Auch die zum Beamtenbund dbb zählende Gewerkschaft komba kündigte Aktionen an.