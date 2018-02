Grabeskirche in Jerusalem nach Schließung aus Protest wieder offen

Quelle: AFP © THOMAS COEX Christen beten in der Grabeskirche, nachdem sie am 28. Februar 2018 wieder geöffnet wurde.

Die Grabeskirche in Jerusalem ist nach einer dreitägigen Schließung wieder offen. Die lokalen Kirchenoberhäupter hatten sie aus Protest gegen ein israelisches Gesetzesvorhaben und Steuerforderungen der Stadt Jerusalem am Sonntag geschlossen. Die Tür der Kirche wurde in der Nacht zum Mittwoch wieder geöffnet. Sie gilt als heiligste Stätte des Christentums.