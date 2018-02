Grabeskirche in Jerusalem schließt aus Protest gegen Enteignungsgesetzentwurf und Gebühren

In einem ungewöhnlichen Protestschritt haben christliche Kirchenoberhäupter am Sonntag die unbefristete Schließung der Grabeskirche in Jerusalem angekündigt. Das Gotteshaus gilt als heiligste Stätte des Christentums und ist ein Touristenmagnet. In einem gemeinsamen Schreiben der griechisch-orthodoxen und der armenischen Kirche sowie der Kustodie des Heiligen Landes war am Sonntag die Rede von einer "systematischen Kampagne gegen die Kirchen und die christliche Gemeinde im Heiligen Land".