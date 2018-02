Models überflüssig: Designer zeigen neue Taschenkollektion mithilfe von Drohnen

Das italienische Modeunternehmen Dolce und Gabbana hat am 25. Februar bei der Mailänder Modewoche ihre neue Damentaschenkollektion auf eine innovative Art präsentiert. Anstatt Models haben die Designer auf dem Laufsteg Drohnen eingesetzt, an denen die Accessoires befestigt waren. Die Geräte wurden zu passender Musik in den Saal hinausgeflogen und von hinter den Kulissen gesteuert.