"Rücksichtslose" Drohne fliegt gefährlich nahe an einem landenden Flugzeug in Las Vegas vorbei

© Facebook/ @Drone U

In sozialen Netzwerken gewinnt eine Videoaufnahme von einer Drohne aus schnell an Popularität, die zeigt, wie das unbemannte Luftfahrzeug nur wenige Meter oberhalb eines Zivilflugzeugs schwebt, das gerade am Flughafen Las Vegas McCarran International landet. Der bisher unbekannte Besitzer des Fluggeräts erntete wegen der Verletzung aller geltenden Sicherheitsvorschriften bereits allseitige Empörung im Internet.