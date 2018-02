20 Jahre nach Kindesmord: Niederländische Polizei startet Massen-DNA-Test unter Männern

© Screenshot der Webseite 20 Jahre nach Kindesmord: Niederländische Polizei startet Massen-DNA-Test unter Männern

Nach fast 20 Jahren nimmt die niederländische Polizei einen letzten Anlauf, um den Mord an einem Jungen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet bei Aachen aufzuklären: In Landgraaf hat am Samstag ein Massen-DNA-Test begonnen. 21.500 Männer zwischen 18 und 75 Jahren aus der niederländischen Grenzregion sind aufgerufen, freiwillig eine DNA-Probe abzugeben. Diese soll mit der DNA-Spur eines Mannes an der Kinderleiche abgeglichen werden.