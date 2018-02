DNA des "ersten modernen Briten" entziffert - er war dunkelhäutig und blauäugig

Der Cheddar Man, dessen Überreste das älteste in Großbritannien entdeckte vollständige Skelett sind, war dunkelhäutig und blauäugig. Zu diesem Ergebnis kamen die Wissenschaftler aus dem University College London. Zuvor wurde angenommen, dass Cheddar Man hellhäutig war. Doch nun wurde sein Äußeres mithilfe einer DNA-Analyse und einer Computersimulation der Brüder Alfons und Adrie Kennis rekonstruiert.

Das Ergebnis: Der Cheddar Man sah den Briten, wie sie traditionell dargestellt werden, mit seinen blauen Augen, Lockenhaar und dunkler Haut nicht ähnlich. Die ausführliche Geschichte der Entdeckung wurde am Mittwoch im Film "The First Brit: Secrets of the 10.000 Year Old Man" ("Der erste Brite: Geheimnisse des 10.000 Jahre alten Manns") von Channel 4 präsentiert.

Just checked-in on the (Cheddar) man himself - as laid back as ever given al this morning’s discussions about his his looks. I guess 10,000 years gives you some perspective on these things. @NHM_Londonpic.twitter.com/tEQk0kX9hO — Ian Owens (@ipfo) 7. Februar 2018

Dieses Skelett wurde 1903 in der Gough’s Cave in Somerset entdeckt. Sein Todeszeitpunkt wird nach verschiedenen Angaben auf 9.000 - 15.000 v. Chr. geschätzt. Es gehört heutzutage zur Schausammlung des Naturhistorischen Museums in London und ist einer ihrer wertvollsten Gegenstände.

