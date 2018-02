Japan: Schüsse auf Hauptquartier von Pro-Nordkoreanischer Organisation

Die japanische Polizei verhaftete am Freitag zwei Männer, nachdem in Tokio mehrere Schüsse auf ein Hauptquartier einer Organisation abgegeben wurden, die mit Nordkorea verbunden ist. Das teilte ein Polizeisprecher der Öffentlichkeit mit.

Die Männer sollen in einem Transporter vor das Gebäude der General Association of Korean Residents in Japan (Chongryon) vorgefahren sein und am frühen Morgen gegen 04:00 Uhr mehrere Schüsse auf das Tor abgegeben haben, wie Medien berichteten.

Der Gebäudekomplex wird schwer bewacht. Anwesenden Polizisten war es gelungen, die beiden Täter festzusetzen. Laut Medienberichten haben sie Verbindungen zu rechtsgerichteten Gruppen. Aufgrund des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms sind die Beziehungen zwischen Tokio und Pjöngjang angespannt.

In Japan leben rund eine halbe Million ethnische Koreaner. Davon stammen viele von den zwei Millionen Zwangsarbeitern ab, die während der japanischen Kolonisierung der koreanischen Halbinsel zwischen 1910-1945 nach Japan gebracht wurden.