Mit Waffen zum Gottesdienst: Prediger glorifiziert AR-15-Gewehr als Apokalypse-"Zepter"

Mit Waffen zum Gottesdienst: Prediger glorifiziert AR-15-Gewehr als Apokalypse-"Zepter"

Die Sanctuary Church of Newfoundland im US-Bundestaat Pennsylvania hat ihre Gemeindemitglieder aufgerufen, nächste Woche ein Gewehr vom Typ "AR-15" mit zum Gottesdienst zu bringen. Der Kirchengründer Hyung Jin Moon will seine Herde, insbesondere heterosexuelle Paare mit Waffen, am 28. Februar segnen. Wer keine Waffe besitzt, darf zu der Messe mit einem 700-Dollar-Gutschein für einen Waffenladen erscheinen.