Vietnamesisches Dorf entschärft acht Hundert Jahre altes Schlachtritual

Quelle: www.globallookpress.com

Nach Protesten von Tierschützern aus aller Welt hat ein Dorf in Vietnam sein 800 Jahre altes Ritual zur Schlachtung von Schweinen entschärft. Wie jedes Jahr im Februar wurden in dem Dorf Nem Thuong auch dieses Mal wieder zwei Tiere getötet - allerdings nicht mehr öffentlich geköpft oder in zwei Hälften geteilt, damit die Leute später Geldscheine in dem Schweineblut tränken können. Angeblich sollte das Glück und Reichtum bringen.