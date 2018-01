Indonesien: Hunde und Katzen als Touristenattraktion lebendig verbrannt [Video]

Diese speziellen Märkte, die auch als besondere Touristentipps gelten, die man "gesehen haben muss", sind nicht nur für Tierschutzaktivisten der blanke Horror. In winzigen Käfigen zusammengepfercht warten die Tiere, die teilweise ehemalige Haustieren sein sollen, auf ihre Tötung. Wenn es soweit ist, werden sie herausgezogen, mit einem Knüppel auf den Kopf geschlagen und dann mit einem Gasbrenner behandelt – um das Fell loszuwerden. Dabei scheinen einige der Tiere offenbar noch zu leben. Auf dem Tomohon Extreme Market und dem Langowan Market, die von DMFI fotografiert wurden, ist das gängige Praxis. Laut der jüngsten Pressemitteilungwerden solche Märkte von Behörden und Reiseveranstaltern auch bei Touristen beworben.

Die Tiere, die wir auf den Märkten sahen, waren verängstigt und oft krank und verletzt, nachdem sie bereits die zermürbenden Fahrten zum Markt und den rauen Umgang vonseiten der Händler überstanden hatten. Es war wie ein Spaziergang durch die Hölle. Sie kauerten sich in Käfigen zusammen, zitterten vor Angst, als sie zusahen, wie andere um sie herum getötet wurden und warteten, bis sie an der Reihe waren. Der Anblick des absoluten Schreckens in ihren Augen, das Geräusch des Knüppels, wenn sie erschlagen werden, ihre Schmerzensschreie und der Geruch von verbranntem Fleisch waren entsetzlich und unvergesslich", sagte Lola Webber, Gründerin der Kampagne für ein hundefleischfreies Indonesien, DMFI.