Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Niedersachsen gesprengt

Quelle: www.globallookpress.com Zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Niedersachsen gesprengt (Symbolbild)

Sprengstoff-Experten in Niedersachsen haben am Montag gleich zwei Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. Eine britische Fünf-Zentner-Bombe wurde in der Nacht gesprengt, wie die Polizei Osnabrück am Dienstag kurz nach Mitternacht auf Twitter mitteilte. "Die Bewohner können zurück nach Hause."