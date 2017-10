Bombenfund nun auch in Berlin – 10.000 Menschen evakuiert

© Twitter Bombenfund nun auch in Berlin – 10.000 Menschen evakuiert

Die Entdeckung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Montag im Berliner Westen weiträumige Sperrungen ausgelöst. Der Blindgänger war bei Bauarbeiten am Nachmittag auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Wilmersdorf am Innsbrucker Platz gefunden worden, wie die Polizei mitteilte.