Türkische Luftwaffe fliegt Angriffe auf PKK-Stellungen in Südosttürkei

Quelle: www.globallookpress.com Türkische Luftwaffe fliegt Angriffe auf PKK-Stellungen in Südosttürkei (Symbolbild)

Nach dem Tod eines Soldaten hat die türkische Luftwaffe Angriffe auf Einrichtungen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahe der irakischen Grenze geflogen. 15 PKK-Kämpfer seien bei dem Einsatz im Bezirk Semdinli in der Provinz Hakkari "außer Gefecht gesetzt" worden, teilten die Streitkräfte am Sonntag mit. Dort war nach Angaben der Armee am Vortag ein Soldat bei einem PKK-Anschlag getötet worden.