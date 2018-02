Feiertage in Korea steigern Ticketverkauf bei Olympia

Quelle: Reuters

Nachdem die Zuschauerränge an den ersten Tagen der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang bislang oftmals leer blieben, hat der Ticketverkauf zuletzt angezogen. Grund seien nach Angaben der Organisatoren die Festtage um den Mondneujahrstag am Freitag, einen der wichtigsten Feiertage in Korea. Viele Koreaner haben die freien Tage genutzt, um Wettbewerbe zu besuchen.