16 weitere Norovirus-Fälle in Olympia-Region

Quelle: www.globallookpress.com 16 weitere Norovirus-Fälle in Olympia-Region (Symbolbild)

Die Verbreitung des Norovirus beschäftigt weiterhin die Organisatoren der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang. Wie das Organisationskomitee am Samstag mitteilte, sei die Zahl der Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hätten, auf 261 gestiegen. 16 neue Fälle seien am Freitag hinzugekommen. 44 Betroffene seien noch in Quarantäne.