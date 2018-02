Einsatzfähigkeit oder Entlassung: Pentagon führt neue Personalpolitik ein

Quelle: www.globallookpress.com Einsatzfähigkeit oder Entlassung: Pentagon führt neue Personalpolitik ein (Symbolbild)

Am Mittwoch kündigte das Pentagon eine neue Politik an, die eine Art Warnung für das US-amerikanische Militärpersonal darstellen soll. Die Neuerung unter dem Motto "Einsatzfähigkeit oder Entlassung" könnte ungefähr 300.000 Militärangehörige betreffen, die im Laufe der letzten zwölf Monaten nicht diensttauglich gewesen sind. Dies kündigte der Vizeverteidigungsminister für militärisches Personal und Einsatzbereitschaft, Robert Wilkie, an.