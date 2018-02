Razzien gegen Menschenhändler an Autowaschanlagen in Großbritannien retten 36 Opfer (Symbolbild)

Infolge einer Reihe von Razzien gegen Menschenhändler an Autowaschanlagen in Großbritannien sollen 15 Verdächtige festgenommen worden sein. Dabei sollen 36 Opfer gerettet worden sein.

An dem Polizeieinsatz in der britischen Stadt Milton Keynes beteiligten sich 180 Sicherheitsbeamte, die eine organisierte Kriminalgruppe im Visier hatten. Die Gruppe soll Autowaschanlagen als eine Deckung für ihre kriminelle Aktivität verwendet und Menschen in Milton Keynes eingeschmuggelt haben. Bei den Razzien sollen auch eine Menge Kokain, Cannabis und Bargeld beschlagnahmt worden sein. Auch ein Mercedes ML 250 soll konfisziert worden sein. Es sei die größte Operation dieser Art in dieser Region gewesen, teilte ein Vertreter der Polizei mit.

