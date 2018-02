Großrazzia bei deutschem Fastfood-Lieferanten – Verdacht der Tierquälerei

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Bei einem Schlachthof in Baden-Württemberg, der auch die Fastfood-Kette McDonald's beliefert hat, hat es eine Razzia wegen Verdachts der Tierquälerei gegeben. Der Betrieb in Tauberbischofsheim gehört zur Firma OSI in Bayern. Die Staatsanwaltschaft hatte die Durchsuchung am Donnerstag angeordnet.