Eidechsen als Spione: Irans Ex-Armeechef warnt vor Bespitzelung

Quelle: www.globallookpress.com Bespitzelnde Eidechsen: Irans Ex-Armeechef warnt vor Spionage (Symbolbild)

Ein hochrangiger iranischer Militär, General Hassan Firoozabadi, hat am Dienstag erklärt, dass Ausländer Eidechsen nutzen, um den Standort von iranischen Atomanlagen auszuspionieren. Firuzabadi zufolge sei eine Gruppe von Menschen vor einiger Zeit in den Iran gekommen, um angeblich Geld für Palästina zu sammeln. Anstatt nach Isfahan und Tehran zu gehen, begannen sie, "in der Wüste zu wandern", was Misstrauen der iranischen Sicherheitskräfte erweckte.