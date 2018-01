Blökender Feind für US-Militär in Rumänien: Schafherde stellt Gefahr für US-Raketenabwehrsystem dar

© www.dailymail.co.uk Blökender Feind für US-Militär in Rumänien: Schafherde stellt Gefahr für US-Raketenabwehrsystem

In der Nähe einer US-amerikanischen Militärbasis in Rumänien ist es zu einer ungewöhnlichen Konfrontation gekommen: US-Militär versus Schafe. Die Herde bewegt sich willkürlich in der Gegend, wo sich der Militärstützpunkt befindet, und löst dabei oft Alarm aus.