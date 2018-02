Gründlich durchscannt: Misstrauen führt Chinesin durch Röntgenprüfgerät für Gepäck

Quelle: AFP Misstrauen führt Chinesin durch Röntgenprüfgerät für Gepäck (Symbolbild)

An einer Eisenbahnstation in dem südchinesischen Dongguan ist eine Frau in das Röntgenprüfgerät hineingekrochen, um ihre Siebensachen nicht aus den Augen zu verlieren. Wie die Zeitung "South China Morning Post" berichtet, habe die Chinesin so stark um ihr Eigentum gefürchtet, dass sie ohne ihre Stöckelschuhe auszuziehen auf das Transportband hinaufklettert und darauf durch den Apparat gefahren sei.