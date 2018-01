Flixbus testet Überwachungskameras im Gepäckraum als Maßnahme gegen Drogenschmuggel

Quelle: www.globallookpress.com

Der deutsche Fernbusanbieter Flixbus will mit Überwachungskameras im Gepäckraum gegen Drogenschmuggel an Bord vorgehen. Ein entsprechendes Pilotprojekt wird in einzelnen Bussen der Flotte in Deutschland und Europa seit Ende vergangenen Jahres getestet, wie ein Sprecher am Donnerstag in München erklärte. Schilder mit dem Hinweis "dieser Bereich wird kameraüberwacht" in unterschiedlichen Sprachen sollen die Fahrgäste informieren.