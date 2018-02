USA verdoppeln beinahe ihr Kontingent bei jährlichen Militärübungen in Thailand

Quelle: Reuters USA verdoppeln beinahe ihr Kontingent bei jährlichen Militärübungen in Thailand

Fast doppelt so viele US-Soldaten sind zu den jährlichen Militärmanövern "Cobra Gold" in Thailand eingetroffen. Dieses Jahr nehmen an dem bereits zum 37. Mal stattfindenden Militärtraining ungefähr 6.800 Armeeangehörige aus den USA teil. Im vorigen Jahr waren es 3.600.