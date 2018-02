Jahresbilanz 2017: China hat 230 Milliarden Euro in Forschungsprojekte investiert

Die Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten haben im vergangenen Jahr in der Volksrepublik China umgerechnet etwa 230 Milliarden Euro betragen, was fast 2,12 Prozent des BIP entspricht. Somit nahmen sie um 11,6 Prozent zu, gab am Dienstag das Staatliche Amt für Statistik der Volksrepublik China bekannt. Mehr investieren weltweit nur die USA in diese Branche.