Löwen in Südafrika fressen mutmaßlichen Wilderer auf

Quelle: www.globallookpress.com Löwen in Südafrika fressen mutmaßlichen Wilderer auf (Symbilbild)

Ein Rudel Löwen hat in Südafrika in der Nähe des bei Touristen beliebten Krüger-Nationalparks einen mutmaßlichen Wilderer zerfleischt. Von dem Mann sei fast nichts übrig geblieben, sagte Polizeisprecher Moatshe Ngoepe am Montag.