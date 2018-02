Airbus zahlt 81 Millionen Euro Bußgeld wegen Eurofighter-Deal

Quelle: www.globallookpress.com Airbus zahlt 81 Millionen Euro Bußgeld wegen Eurofighter-Deal (Symbolbild)

Wegen undurchsichtiger Geldflüsse beim Verkauf von 18 Eurofightern an Österreich muss der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus 81,25 Millionen Euro Bußgeld zahlen. Die Staatsanwaltschaft München erließ am Freitag einen entsprechenden Bescheid wegen einer Ordnungswidrigkeit der fahrlässigen Aufsichtspflichtverletzung. Airbus habe das Bußgeld akzeptiert, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.