US Marshals Service verkauft 3.600 Bitcoins bei Auktion

Der US Marshals Service, eine Behörde des Justizministeriums, hat am Donnerstag bestätigt, mehr als 3.600 Bitcoins im Januar bei einer Auktion verkauft zu haben, die an fünf Gewinner abgegeben wurden. Ein unbekannter Gewinner erhielt 1.600 Bitcoins (im Wert von etwa 13,4 Millionen US-Dollar). Die übrigen Käufer erhielten 500, 500, 200 und 813 Bitcoins (im Wert von 4 Millionen, 4 Millionen, 1,6 Millionen und 6,7 Millionen).