Größter Krypto-Raub aller Zeiten: Japans Krypto-Börse verliert Digitalgeld für 532 Millionen Dollar

Quelle: Reuters © Yuya Shino

Coincheck, eine der größten Handelsplattformen für Kryptowährungen in Japan, hat Digitalgeld in dreistelliger Millionenhöhe verloren. Wie die Plattform am Freitag mitteilte, seien 500 Millionen Einheiten des Computergelds NEM auf illegale Weise verschwunden. Umgerechnet ergab sich zum Zeitpunkt des Raubüberfalls ein Gegenwert von etwa 532 Millionen US-Dollar. Damit soll dieser Diebstahl zum größten Raubüberfall in der Geschichte werden, der eine Krypto-Börse betrifft.