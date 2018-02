Von Einwohnern Minnesotas geformt und gepackt: Schneeballautomat in Minneapolis installiert

© Twitter / martyswant Von Einwohnern Minnesotas geformt und gepackt: Schneeballautomat in Minneapolis installiert

In Minneapolis, im US-Bundesstaat Minnesota, hat die örtliche Werbeagentur Space150 einen Schneeballautomaten aufgestellt. Jeder Schneeball wurde von Einwohnern sorgfältig per Hand geformt, luftgetrocknet und in Einzeldosen mit dem Herstellungsdatum verpackt. 500 Glückspilze können dieses exklusive Souvenir für einen US-Dollar pro Stück kaufen.