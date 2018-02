Russische Luftstreitkräfte bekommen neueste Kampfjets

Das russische Militär hat die Kampfjets der fünften Generation SU-57 in Dienst genommen. Das teilte der stellvertretende Verteidigungsminister Juri Borissow mit. "Wir haben die SU-57 für Kampfeinsätze. Die Testflüge sind bereits zu Ende", sagte Borissow während des Besuchs im Flugzeugwerk in der Stadt Komsomolsk am Amur.