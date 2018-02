Slowakei: Syphilis-Epidemie breitet sich im Osten des Landes aus

Die Syphilis-Epidemie ist in der Stadt Trebišov sowie im gleichnamigen Gebiet im Osten des Landes ausgebrochen. Das teilte der Vertreter der Krisenbehörde zur Krisenbeherrschung, Tomáš Král, am Dienstag mit. In diesem Gebiet wohnen mehr als 100.000 Menschen. Um die weitere Ausbreitung der Krankheit zu stoppen, sollen die Betroffenen in Krankenhäusern isoliert werden, fügte Král hinzu.