Immer mehr Japaner erkranken an Syphilis

Die Zahl der Syphilis-Erkrankungen in Japan ist im vergangenen Jahr um 77 Prozent gestiegen, berichtet die Nachrichtenagentur „Kyodo“. Laut jüngsten Statistiken des Gesundheitsministeriums sollen bis Anfang Dezember 2016 landesweit 4.259 Patienten auf die sexuell übertragbare Krankheit diagnostiziert worden sein, gegenüber 2.412 Menschen im Vorjahr. Immer öfter stecken stillende Mütter ihre Babys mit dem Erreger an, was zuvor in Japan sehr selten passiert ist.