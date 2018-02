Estland will Grenze zu Russland buchstäblich um jeden Preis errichten

Quelle: www.globallookpress.com

Estlands Ministerpräsident Juri Ratas hat seine Absicht bekundet, die geplante Grenzanlage zu Russland selbst dann fertig zu bauen, wenn diese viel teurer als geplant sein sollte. "Im Jahre 2015 wurde der Öffentlichkeit, dem Parlament und der Regierung ein Preis für die Errichtung der Grenze zu Russland in Höhe von 79 Millionen Euro genannt. Jetzt ist die Projektierung abgeschlossen, und es heißt, dass der Bau der Grenze 2,5- bis 3-mal so teuer sein wird", erklärte er am Mittwoch im Parlament.