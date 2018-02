Belgien: Extrem laut schnarchender Häftling wird jede Nacht von Zellengenossen verprügelt

Schnarchen ist ein Problem, sowohl für andere Menschen, als auch für den Auslöser des Geräuschs. Ein Mann aus Belgien, André Drabs, der sich seit Juni im Gefängnis in Brügge befindet, schnarcht so heftig, dass er jede Nacht verprügelt wird. Der Mann fordert eine eigene Zelle. Durchschnittlich beträgt seine Schnarch-Lautstärke 57.6 Dezibel, was dem Schreien eines Kindes entspricht. Doch beim Durchschnitt bleibt es nicht. Die Spitzen betragen bis zu 93 Dezibel – laut wie ein Presslufthammer.