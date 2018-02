Reumütiger Tourist schickt Steine an thailändischen Tempel zurück

Quelle: www.globallookpress.com

Um seines Seelenfriedens willen hat ein Tourist drei gestohlene jahrhundertealte Steine an einen thailändischen Tempel zurückgeschickt. Er hatte die Steine aus einem Tempel von Thailands früherer Hauptstadt Ayutthaya mitgenommen. In dem Brief, der bei der Tourismusbehörde des südostasiatischen Staates einging, fand sich auch ein Entschuldigungsschreiben. Darin gab der reumütige Dieb nach Angaben eines Behördensprechers vom Montag an, dass er "kein ruhiges Leben" mehr habe führen können.