Kolossal: Ägypten bringt 3.000 Jahre alte Ramses-Statue in Museum

Quelle: Reuters

Eine kolossale Statue von Ramses II. hat in Ägypten einen neuen Platz bekommen. Die rund zwölf Meter hohe und mehr als 80 Tonnen schwere Statue des berühmten ägyptischen Pharaos wurde in den Eingangsbereich des neuen Großen Ägyptischen Museums in Giseh, unweit der Pyramiden, gebracht. Das neue Museum soll im Laufe des Jahres eröffnet werden. Der Koloss wurde mit einem Schwerlasttransporter und einer Art eisernem Käfig an seinen Bestimmungsort gebracht.