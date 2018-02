Mexiko: Ärzte entfernen 34 Kilogramm schweren Eierstocktumor

Die Ärzte im Krankenhaus Hospital Mexico staunten nicht schlecht, als sie am 29. Januar eine alles andere als gewöhnliche Operation durchführen mussten. Sie haben einer 57-jährigen Kostarikanerin Sonia Lopez einen 34 Kilogramm schweren Tumor aus dem Eierstock entfernt, der 27 Prozent ihres Gesamtgewichtes ausgemacht hatte. Fünf Chirurgen haben gleichzeitig an der Operation teilgenommen.

Hospital México saca tumor de 34 kilos a vecina de Tibás https://t.co/VHPJAmTrJxpic.twitter.com/mR9pkps0Rl — La Teja (@LaTejacr) 31 января 2018 г.

Der riesige Tumor hat sich innerhalb von acht Jahren gebildet, berichtet Daily Mail. Die Ärzte haben Lopez schon früher gewarnt, dass er wachsen und ernsthafte gesundheitliche Folgen mit sich bringen werde. Doch Lopez zufolge habe sie die Operation aufgrund von „privaten Gründen“ immer verschoben. „Vor der Operation fühlte ich mich sehr schlecht und krank. Nun fühle ich mich wie neu geboren“, so die Patientin. Wie ihr Chirurg danach erklärte, würden sich so große Tumore viel häufiger bei Frauen entwickeln, da ihr Körper dazu bestimmt sei, höhere Lasten im Bauch zu tragen. Bei Männern würden so etwas eher die Ausnahme sein.

