Keine Rente für Temer: Behörde hält Präsidenten Brasiliens für tot und stoppt Auszahlung

Der 77-jährige Präsident Brasiliens Michel Temer bezieht seit ein paar Monaten keine Rente, weil er nicht bestätigt hat, dass er am Leben ist. Insgesamt sollen Temer nach Angaben des Senders Globo über 6.900 US-Dollar entgangen sein.

Die zuständige Behörde zahlten dem amtierenden Präsidenten die Rente für November und Dezember des vorigen Jahres nicht, weil er sich am Ende des Jahres nicht erneut registrieren ließ. Dieses Prozedere sei für alle Bürger erforderlich, die Sozialleistungen beziehen. Die daraus resultierende Urkunde wird in die entsprechende Behörde eingereicht und beweist, dass die betreffende Person immer noch am Leben ist. Wenn keine Lebensbestätigung zu Verfügung gestellt wird, werden die Auszahlung der Sozialleistungen bis auf Weiteres ausgesetzt. Anscheinend betrifft diese strikte Regel auch den Anführer des Staates. Nach Angaben des Senders sei Temer nicht imstande gewesen, sich erneut registrieren zu lassen, weil er keine Zeit dafür gehabt habe. Er werde das Versäumnis aber so schnell wie möglich nachholen.

