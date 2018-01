Auf einen Einkauf mit Helmut Schmidt: Neue Zwei-Euro-Münze im Umlauf

Quelle: www.globallookpress.com

30 Millionen Münzen sollen die Europäer an den vor zwei Jahren gestorbenen Altkanzler Helmut Schmidt erinnern. Ein Zwei-Euro-Stück mit dem Porträt des aus Hamburg stammenden SPD-Politikers kommt am Dienstag (30. Januar) in Umlauf und wird im gesamten Euro-Raum als Zahlungsmittel dienen.