Britische Schule entfernt Wand vor Mädchentoilette – Eltern lassen Kinder zu Hause bleiben

Ein echter Skandal ist in einer Schule in Wallasey in der britischen Grafschaft Merseyside entfacht. Nachdem die Schulleitung die Außenwand einer Mädchentoilette abreißen ließ mit der Begründung, die Schülerinnen besser kontrollieren zu wollen, erlauben die Eltern ihren Kindern nicht mehr, zur Schule zu gehen. Die WC-Türen sind nun direkt vom Korridor aus zu sehen, weswegen die Mädchen sich "eingeschüchtert und unsicher" fühlten, meinen sie.