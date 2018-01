"Erziehungs"-Razzia in Indonesien: Polizei steckt Transvestiten in Männerkleider

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Bei einer Razzia in der indonesischen Provinz Aceh hat die Polizei zwölf Transvestiten festgenommen und in Männerkleider gesteckt. Die Transvestiten wurden nach Angaben eines Polizeisprechers vom Montag in verschiedenen Kosmetiksalons aufgegriffen. Der örtliche Polizeichef Untung Surianata kündigte eine "Umerziehung" an, damit die Betroffenen wieder "richtige Männer" sein könnten.