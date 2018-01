Misslungener Ausbruch: Massenflucht der Paviane löst Evakuierung in Pariser Zoo aus (Archivbild)

Am Freitag haben rund 50 Paviane den Pariser Zoo im Bois de Vincennes ins Chaos gestürzt. Die Affen brachen aus einem Gehege aus und sorgten für eine Massenevakuierung des Tierparks.

Ein Mitarbeiter des Zoologischen Gartens in der französischen Hauptstadt soll Alarm geschlagen haben, nachdem er den Ausbrechern im Servicekorridor begegnet war. Es bleibt immer noch unklar, wie die Paviane aus ihrem Gehege ausbrechen konnten. In einer Twitter-Meldung teilte der Zoo später mit, dass die ungewöhnliche Situation unter Kontrolle gebracht wurde, und verkündete, dass der Tierpark wieder am Samstag für Besucher öffnet.

Suite à une échappée de #babouins dans le Grand rocher, la situation a été mise sous contrôle : l'ensemble du groupe a regagné son enclos, exceptés 4, qui sont en vue. Nous vous tenons informés de la situation. — Zoo de Paris (@zoodeparis) 26 января 2018 г.

L'incident est levé et le Parc Zoologique de Paris rouvrira ses portes ce samedi 27 janvier à 2018 à 12h — Zoo de Paris (@zoodeparis) 27 января 2018 г.

Mehr lesen - 37 Jahre alter Amerikaner verhaftet, da seine Mutter ihm verbietet, seltene Schildkröte zu behalten