37 Jahre alter Amerikaner verhaftet, da seine Mutter ihm verbietet, seltene Schildkröte zu behalten

Quelle: www.globallookpress.com 37 Jahre alter Amerikaner verhaftet, da seine Mutter ihm verbietet, seltene Schildkröte zu behalten (Symbolfoto)

Eine 17 Jahre alte Spornschildkröte mit den Namen Millennium, die im Sommer des letzten Jahres in Naturschutzpark Alley Pond verschwand, ist nun wieder gefunden worden. Die Entführer verkauften das Tier zunächst an den 37-jährigen US-Amerikaner Shawn Waters, der ein großer Fan von riesigen Schildkröten ist. Allerdings hat er nicht gewusst, wo er Millennium aufbewahren soll, weil seine Mutter es ihm nicht erlauben würde, das Reptil in der Wohnung zu lassen.