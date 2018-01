Syrien: Russische Soldaten bringen 9.500 Flüchtlinge in ihre Häuser zurück

Quelle: www.globallookpress.com Syrien: Russische Soldaten bringen 9.500 Flüchtlinge in ihre Häuser zurück (Symbolbild)

Russische Militärs aus dem Zentrum für die Versöhnung der verfeindeten Parteien in Syrien haben die Rückkehr von mehr als 9.500 Flüchtlingen in die Ortschaft El-Buwaida in der Provinz Rif Dimaschq organisiert. Dies teilte der Vertreter des Zentrums, General Wiktor Pankow, mit. Ihm zufolge sei der Verhandlungsprozess kompliziert verlaufen. "Trotzdem haben wir es gemeinsam geschafft. Wir haben eine gemeinsame Reise in die Ortschaft unternommen und die Sicherheitslage dort eingeschätzt."